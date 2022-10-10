Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dolandırıcı, pirince giderken elindeki bulgurdan oldu

Dolandırıcı, pirince giderken elindeki bulgurdan oldu

Kaza, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Beşpınar Mahallesi Karakaya mevkisinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır Köme (83) idaresindeki 55 AIL 339 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak çalılıklara devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Hıdır Köme olay yerinde hayatını kaybederken, Alime Köme, Keziban Çakır ve Hafıza Bekdemir yaralandı. Yaralılar, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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