Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde deprem nedeniyle evi hasar gören 83 yaşındaki Elif Tunç’un yurt dışına çıkabilmesi için talep ettiği pasaport başvurusunu, Muş’tan getirilen "gezici kayıt terminali adreste nüfus hizmeti"yle yerine getirtti.

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde deprem nedeniyle evi hasar gören 83 yaşındaki Elif Tunç’un yurt dışına çıkabilmesi için talep ettiği pasaport başvurusunu, Muş’tan getirilen "gezici kayıt terminali adreste nüfus hizmeti"yle yerine getirtti.

İçişleri Bakanlığınca Nurhak koordinatörü olarak görevlendirilen Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, çadır kentlerde geçici olarak barınan depremzede ailelerin yanı sıra, hane ziyaretleri de yapmaya devam ediyor. İlçeye bağlı Seyitaliler Mahallesi’ndeki Elif ve Hüseyin Göksu çiftini ziyaret eden Vali Gündüzöz, Elif Tunç’un Almanya’daki çocuklarının yanına yerleşmesi için pasaport çıkarılması talebine duyarsız kalmadı. Ailenin talebinin alınması üzerine Muş İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünden gezici kayıt terminali adreste nüfus hizmeti istenildi. İlçeye gelen Nüfus Müdürlüğü ekipleri, Vali Yardımcısı Mustafa Ayvat eşliğinde aileyi ziyaret ederek, Elif Tunç’un pasaport ve kimlik müracaatını aldı.

Verilen hizmetten dolayı yetkililere teşekkür eden Elif Tunç’un kızı Elif Göksu, "Kardeşlerim yurt dışında yaşıyor. Annemi göndermek için Valimize başvurduk. O da Allah razı olsun, pasaport için bütün işlemlerini bugün yaptılar" dedi.

Hüseyin Göksu ise Vali’nin çadırlarını ziyarete geldiğini hatırlatarak, "Biz de kendisinden kayınvalidemin yurt dışına gitmesi için pasaport talebinde bulunduk. O da sağ olsun talimat verdi ve Vali Yardımcısı Mustafa Ayvat ve Muş Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Veysel Aktaş geldiler, işlemleri tam olarak yaptılar. En kısa zamanda da pasaportumuzu vereceklerini söylüyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Kayınvalidemi yurt dışına gönderdikten sonra eşim ve oğlumla beraber çadır kente geçeceğiz. Geçici olarak orada barınacağız" diye konuştu.