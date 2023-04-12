Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursu’nda (ORMEK) açılan Kilim ve Halı Dokuma Kursuna katılan 83 yaşındaki Sevim Haznedaroğlu ilerleyen yaşına rağmen motifleri ilmek ilmek dokurken diğer kursiyerlere de deneyim ve tecrübesiyle yol gösteriyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, vatandaşların bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. ORMEK kursları her yaştan vatandaşa verdiği eğitimlerle büyük ilgi görürken birçok hikâyeye de ev sahipliği yapıyor.

Kursun gözdesi 83 yaşındaki Sevim Haznederoğlu

Her yaştan kadının katıldığı Kilim Ve Halı Dokuma Kursu’nun en renkli isimlerinden biri ise Ordu’da yaşayan 83 yaşındaki Sevim Haznedaroğlu oluyor. 9 yaşında ablasından kilim dokumayı öğrenen Haznedaroğlu, eşinin öğretmen olması dolayısıyla 55 yıl önce Ünye ilçesine yerleşti. Ünye ORMEK’te Kilim Ve Halı Dokuma Kursu olduğunu öğrenen Haznedaroğlu, hemen kursa kayıt yaptırarak kilim dokumaya başladı. Haftanın belirli günleri kursa gelen Sevim Haznedaroğlu büyük bir heyecanla tezgâhının başına geçiyor. Motifleri ilmek ilmek dokuyan 83 yaşındaki Haznedaroğlu, diğer kursiyerlere de işin püf noktalarını gösteriyor.

“Her yaşta üretmeli boş durmamalıyız”

70 yılı aşkın süredir kilim dokuduğunu belirten Sevim Haznedaroğlu, kurs günlerini hiçbir zaman aksatmadığını, sabah 9 ile akşam 4 saatleri arasından Ünye ORMEK’te kilim dokuduğunu söyledi.

İnsanın yaşı ne olursa olsun üretme azmi içerisinde olması gerektiğine vurgu yapan ve gençlere çağrıda bulunan Haznedaroğlu, “83 yaşındayım. Kilim dokumaya 9 yaşında ablamlardan görerek başladım. O günden bu yana kilim dokumaya devam ediyorum. Eşim öğretmendi 55 yıl önce Ünye’ye taşındık ve o günden bu yana burada yaşıyorum. Ünye ORMEK’te Kilim ve Halı Dokuma Kursu olduğunu öğrenince de hemen kayıt yaptırdım ve yeniden dokumaya başladım. Sabah 9’dan akşam 4’e kadar burada oluyorum. ORMEK’te hem kilim dokuyoruz hem de bizim geçmişte yaptığımız bilinmeyen modelleri genç arkadaşlarımıza gösteriyorum. 5 yıl aradan sonra başladığım Ünye ORMEK kilim ve halı dokuma kursunda halılarım dokudum. Gençlerinde bu mesleği öğrenmesini boş durmamalarını öneriyorum. Dokuduğum kilimleri de çocuklarıma, eşe dosta hatıra olarak hediye ediyorum” dedi.

“Sevim teyzenin azmine hayranız”

Ünye ORMEK’te kilim ve halı dokuma öğreticiliği yapan Ayşe Bilgin, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri tekrardan hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Her yaştan kadının kursa katıldığını ancak 83 yaşındaki Sevim Haznedaroğlu’nun azmine hayran kaldıklarını aktaran Bilgin, “Sevim teyze kursumuza geldiğinde dokumayı biliyordu. 80 yaşın üzerinde olan Sevim teyzemiz 70 yıldır kilim dokuma yapıyor. Bu yaşında bu denli özverili çalışmasından dolayı biz ona hayran olduk. Hem kusursuz hem de hepimizden daha seri kilim dokuyor. Biz bildiklerimizin yanı sıra onun bize gösterdiği farklı modelleri de öğrenerek dokumaya başladık. Ayrıca burada kilim dokumayı öğrenen birçok kursiyerimizde dokuduklarını satarak aile ekonomilerine de katkı sağlıyor” diye konuştu.

Sevim teyze, kursiyerlerin rol modeli oluyor

Kilim ve Halı Dokuma Kursu’nda eğitim alan diğer kursiyerlerde duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Sevim Haznedaroğlu’nun azmini gördükçe kendilerinin de daha azimli çalıştıklarını aktaran kursiyerler, kendilerine rol model olarak Sevim Haznedaroğlu’nu aldıklarını sözlerine eklediler.