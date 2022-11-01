Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren evde sağlık ve bakım ekibi, Mersin genelinde verdiği destekleyici sağlık hizmetleriyle her gün yeni bir vatandaşa umut oluyor. O vatandaşlardan biri de Çamlıyayla’nın Sebil Mahallesi’nde oturan Kazım Doğan oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren evde sağlık ve bakım ekibi, Mersin genelinde verdiği destekleyici sağlık hizmetleriyle her gün yeni bir vatandaşa umut oluyor. O vatandaşlardan biri de Çamlıyayla’nın Sebil Mahallesi’nde oturan Kazım Doğan oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 82 yaşındaki Kazım Doğan’a birkaç yıl önce sağ hemipleji tanısı konuldu. Doğan’ın zamanla yürüme, el ve ayaklarını kullanma kabiliyetinde azalmalar oldu. Neredeyse emekleyerek yürüyen Doğan, kişisel bakım ve ihtiyaçlarını gideremeyecek duruma geldiğinde, imdadına Mersin Büyükşehir Belediyesi yetişti. 2022 yılının Ocak ayında hizmet almaya başlayan Doğan, 10 ay gibi bir sürede önemli ilerleme kaydetti. Evde sağlık ve bakım biriminin verdiği fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetinden faydalanmaya başlayan Kazım Doğan, kısa sürede hem kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilecek hem de desteksiz yürüyebilecek duruma geldi. Hem Kazım Doğan hem de ailesi Büyükşehir Belediyesinin hizmetinden son derece memnun.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı evde sağlık hizmetlerinde çalışan fizyoterapist Tayfur Çelik, “Kazım amcaya ilk geldiğimizde yürüyemiyor ve oturamıyordu. Kolları ve bacaklarında aktif hareket yoktu. Kazım amcamız tedavimizin sonucunda, şu an walker yürüteçle yürüyebiliyor. Kısa mesafelerde desteksiz ve walkersız da yürüyebiliyor. Daha da iyi yürüyecek. Desteksiz, tam bağımsız yapana kadar tedavimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Dağın başına bile fizik tedavi hizmeti veriyorlar”

Hastalığının ilk evrelerini anlatırken, “Düşüyor kalıyordum. Başlangıçta kedi gibi yalpalıyordum” ifadelerini kullanan Kazım Doğan, Büyükşehir Belediyesinin fizik tedavi hizmetinden faydalandığını ve fizyoterapistin kendisiyle fazlasıyla ilgilendiğini kaydederek, “Spor yaptırıyor, fizik tedavi yaptırıyor. Eskiden elimi bile kaldıramıyordum, şimdi rahatlıkla hareket ettirebiliyorum. Haftada bir geliyorlar ve hiç üşenmiyorlar. Acele etmiyorlar, iyi bakıyorlar, çok faydasını gördüm. Büyükşehir Belediyemizin, dağın başına bile verdiği fizik tedavi hizmeti gerçekten takdire şayan. Allah razı olsun” diye konuştu.

Kazım Doğan’ın kızı Arife Doğan ise babasının yaşadığı zorlu süreci anlatırken, “Büyükşehir Belediyesinden Allah bin kere razı olsun. O kadar memnunuz ki. Biz bu kadar beklemiyorduk. Bayağı bir tedavi süreci yaşadık. ‘Ölecek’ dediler, bir umut yoktu. Yürüme olayı zaten yoktu, yerde emekliyordu. Tuvalete gidemiyordu” dedi.

Babasının mevcut durumunun şu an çok iyi olduğunu kaydeden Doğan, “Emekleyerek yürüyen bir insan, şu an ayakları üzerinde durabiliyor. Sol elini kullanıyor, iyi kötü ayakta duruyor. Hizmette sınır yokmuş, bunu anladık. Buraları görüyorsunuz. Kimsenin gelebileceği bir yer değil” şeklinde konuştu.