Türkiye, Portekiz ve Avusturalya’daki bazı kurum ve kuruluşlar tarafından 82 bin Avro hibeyle 4 dilde hazırlanan Avrupa Birliği (AB) Erasmus destekli "mobil sağlık" uygulaması hayata geçirildi.

Türkiye, Portekiz ve Avusturalya’daki bazı kurum ve kuruluşlar tarafından 82 bin Avro hibeyle 4 dilde hazırlanan Avrupa Birliği (AB) Erasmus destekli "mobil sağlık" uygulaması hayata geçirildi.

Avrupa Birliği Erasmus + Programı Yetişkin Eğitiminde Stratejik Ortaklık projeleri çerçevesinde desteklenen "MobiHealth" (mobil sağlık) uygulaması, İngilizce, Türkçe, Almanca ve Portekiz’ce dilinde vatandaşların kullanımına sunuldu. Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Merkez Toplum Sağlığı Merkezi koordinasyonunda Portekiz ve Avusturalya’daki bazı kurum ve kuruluşlar tarafından "sağlık eğitimi açısından yenilikçi yetişkin eğitim modelleri" projesi hayata geçirildi. Bu proje çerçevesinde, 82 bin 60 Avroluk bütçeyle hazırlanan "MobiHealth" (mobil sağlık) uygulaması, dünya geneline de yayılması hedefleniyor.

Proje Koordinatörü Osman Akyurt, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen Erasmus + Programı Yetişkin Eğitim için Stratejik Ortaklıklar Programı çerçevesinde desteklenen yetişkin ve sağlık eğitimi açısından "yenilikçi yetişkin eğitimi modelleri" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

"82 bin 60 Avro bütçeyle hibeyle desteklenen bir proje"

Türkiye, Portekiz ve Avusturya’dan 6 ortaklı bir proje olduğunu ifade eden Akyurt, "Stratejik ortaklık projesidir. Bu projede ortak kuruluşlar, sağlık eğitimi rolleri olan kuruluşlar, topluma yönelik sağlık eğitimi sunan sağlık, eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesini amaçlayan hizmetler sunan kuruluşlardır. Avrupa Birliği Erasmus + Programı Yetişkin Eğitim için Stratejik Ortaklıklar projeleri çerçevesinde 82 bin 60 Avro bütçeyle hibeyle desteklenen bir proje. Biz yetişkinlere sunduğumuz sağlık eğitim hizmetlerinin geliştirilmesini hedefledik. Bu çerçevede teknolojik gelişmeler, yani çağın gerekliliklerine uygun olarak bir mobil sağlık uygulaması geliştirdik" dedi.

"Sağlık bilgilerinin bu uygulamada okumasını istiyoruz"

Türkiye’de ve dünyada bu alanda yapılmış ilk çalışma olduğunu belirten Akyurt, İngilizce, Almanca, Portekizce ve Türkçe olmak üzere uygulamanın 4 ayrı dilde hazırlandığını ifade ederek, "Bu proje Avusturya, Portekiz ve Türkiye’de yer alan ortaklarla 4 ayrı dilde hazırlandı. İngilizce, Türkçe, Almanca ve Portekiz’ce olmak üzere. Bu uygulamayla amaçladığımız şey; sağlık bilgilerini vatandaşlara ulaştırmak için kolaylaştırıcı, onların daha kolay anlaşılabilir hale gelmesini sağlayan etkin, özellikle yetişkinlerin bu tarz eğitim programlarına zaman ayırmasından yakındığı için onlar için zaman tasarrufu sağlayan günlük hayatta çok kolay entegre edilebilen bir uygulama. Bizim vatandaşlardan istediğimiz her gün 5 veya 10 dakikasını bu uygulamada ki bilgileri ayırarak her gün bir kısa bilgiye erişmesi. Yani sağlık bilgilerini bu uygulamada okumasını istiyoruz. Çünkü eğitim, süreklilik ve pekiştirme gerektiren bir süreç. Bu süreçte; özellikle yetişkinlerin öğrenme alışkanlıkları veya öğrenme gereklilikleri biraz farklı. Hepimiz bir hayat telaşı içerisindeyiz. Bu hayat telaşı içerisinde bu tarz yetişkin eğitim organizasyonlarına zaman ayırmak güç. O yüzden bugünün teknolojik gelişmeleri, bizi bir mobil ’sağlık okur’ yazarlığı uygulamasının çok etkin olabileceğini gösterdi" diye konuştu.

"Şu anda kullanılabilir pozisyonunda"

Projenin 36 ayda hazırlandığını belirten Akyurt, "Pandemi sürecinin dahilinde kaldığı süre son 12 aylık sürede çok aktif bir çalışmayla projeyi hayata geçirdik. 31 Ağustos 2022 tarihinde projemiz sona eriyor. Fakat biz, ’mobil sağlıkokur’ yazarlığı uygulamasını hazır hale getirdik ve uygulama marketlerine yükledik. Şu anda kullanılabilir pozisyonunda. Vatandaşların istediğimiz tedavi süreçlerine sağlık hizmetlerinin verimliliğine katkı sağlamaları. Bunun için de her gün bu ’mobil sağlık okur yazarlığı’ uygulamasını açmalarını, çok değil günde 5-10 dakika ayırarak her gün bir bilgiye erişmelerini, onları 1 yıl sonunda kesinlikle bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşıyacağına eminiz" şeklinde konuştu.

"Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı kaynaklardan desteklendi"

"Mobil sağlık okur yazarlığı" uygulamasının içeriğinin özenle hazırlandığını anlatan Akyurt, "Bu içerikte; temel tıbbi terimler temel vücut bilgisi yer alıyor. Çünkü vücudumuzu öncelikle tanımamız gerekiyor. Temel ilaç bilgisi, temel hastalık bilgisi, temel ilk yardım bilgisi gibi çok önemli ve sağlıklı yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik alt başlıklarımız olacak. Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite gibi. Buradaki bilgiler evrensel niteliktedir. Yani tanı ve tedavi süreçlerine müdahale etmiyoruz. Çünkü tanı ve tedavi süreçleri tamamen sağlık profesyonellerinden destek alınması gereken bir süreç. Bu uygulama, sadece insanları bilgilendirme amaçlıdır. Buradaki bilgiler, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı kaynaklardan desteklendi. O yüzden güvenilir ve etkin bir sağlık kaynağına ulaşmak açısından da vatandaşlarımız açısından bu ihtiyacı giderdik" dedi.