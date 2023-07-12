Samsun’da komşular arasında küfürleşme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 81 yaşındaki dede, komşusu olan baba-oğulu bıçakla yaraladı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.(81) ile koşusu olan K.Ö.(59) ve oğlu Ş.Ö.(31) arasında küfürleşme yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Ş.K., komşusu K.Ö.’yü sol göğsünün 2 yerinden, Ş.Ö.’yü ise sağ bilek ve sağ kalçasından yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. K.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren yaşlı adama elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.