Beyin kanamasına bağlı 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 81 yaşındaki Bekir Erzen’in karaciğeri ve 2 böbreği alınarak İzmir’de organ bekleyen hastalara gönderildi.

6 Ocak’ta evinde fenalaşarak Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen Bekir Erzen’e yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun Bakım Ünitesi’ne alınan ve burada 7 gün yaşam mücadelesi veren Bekir Erzen yoğun bakımda gerekli tüm müdahaleler yapılmasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi ile yapılan görüşmeler sonucunda, aile organ bağışı konusunda duyarlılıklarını dile getirerek organ bağışına onay verdi. Bunun üzerine İzmir Organ ve Doku Koordinasyon Merkezi ile geçildi ve İzmir’den gelen ekipler tarafından Bekir Erzen’in karaciğer ve 2 böbreği alınarak İzmir’de organ bekleyen hastalara gönderildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk Bekir Erzen’den alınan organların 3 hastaya yeni bir yaşam imkanı vereceğini söyleyerek; “Bildiğiniz gibi bazı hastalıkların tedavisi sadece organ nakli ile mümkün. Bu doğrultuda buradan bütün vatandaşlarımıza bir kez daha sesleniyorum. Organ bağışıyla birlikte özellikle kadavradan nakiller ülkemizde de giderek artar. Organ bekleyen hastalar da bu nakiller sayesinde yeni yaşamlarına tutunurlar. Sağlık çalışanları olarak organ bağışının artması için ilimizde özverili çalışmalar yürütüyoruz. Ben buradan vefatı sonrası organ bekleyen hastaya umut olan Bekir Erzen’e yüce Allah’tan rahmet, organ bağışında bulunan yüce gönüllü ve kederli ailesine baş sağlığı diliyorum” dedi.