81 ilinden gelen 350 üniversite öğrencisi ’Kuruluştan Çanakkale’ye Tarih ve Medeniyet Gezisi’ kapsamında Bilecik’te buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje çerçevesinde 81 ilden öğrencilerin katıldığı "Kuruluştan Çanakkale’ye Tarih ve Medeniyet Gezisi", Kütahya’nın Domaniç ilçesinden başlatıldı. Gezi kapsamında sırasıyla Bilecik’te Hamidiye Külliyesi, Ertuğrul Gazi Müzesi, Şeyh Edebali Türbesin ziyaret ettiler.

Gezi çerçevesinde düzenlenen mehteran ve atlı okçuluk gösterileri, izleyicilere geçmişin izlerini taşıyan görsel bir şölen sundu. Gösteriler, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Programa, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir katıldı.

Etkinlikte, gençlerin tarihle buluşmasının yanı sıra milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş anlamlı bir gün yaşandığını belirten yetkililer, bu tür organizasyonların gençlerin tarih bilincini geliştirmede önemli rol oynadığını vurguladı.

Gençler, program boyunca hem tarihî mekânları tanıma fırsatı buldu hem de kültürel etkinliklerle unutulmaz hatıralar biriktirdi.