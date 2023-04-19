Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası 25-30 Nisan tarihlerinde Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşecek organizasyona 81 ilden yaklaşık 5 bin sporcu, idareci, antrenör, hakem ve sporcu velisinin katılacağı açıklandı.

Denizli’de spor organizasyonları devam ediyor. Türkiye Karate Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası 25-30 Nisan tarihlerinde Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak.

Dev şampiyonanın koordinasyonunu yürütecek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlıklar devam ediyor. Gümüşler’de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda 6 tatamide gerçekleşecek yarışmalar için hummalı bir çalışma yapılıyor. 2009-2016 yılları arası doğumlu sporcuların katılabildiği şampiyona için an itibariyle 3822 sporcunun kayıt yaptırdığı; idareci, antrenör, ulusal hakemler ve izlemeye gelecek sporcu aileleriyle yaklaşık 5 bin kişinin Türkiye Şampiyonası için Denizli’de olacağı kaydedildi.

Yarışmaların müsabaka programı belli olurken kata ve kumitede tartıların ardından sikletlere göre sporcular tatamiye çıkacak. Tüm sporcuların yer alacağı yarışmaların açılış seremonisi ise 26 Nisan Çarşamba günü saat 17.00’de Gümüşler’de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapılacak.