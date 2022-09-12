İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde 5 gün boyunca "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" yapılacak.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde 5 gün boyunca "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" yapılacak.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personelin katılımı ile asayiş, çocuk, narkotik, terörle mücadele (TEM) ve kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) birimlerinden oluşturulan karma ekipler, bugünden itibaren beş 5 gün boyunca, 81 ilde eş zamanlı olarak "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" yapacak.

Denetim çerçevesinde, 07.30-18.00 saatleri arasında, okulların giriş çıkış ve öğle arası saatlerindeki yoğunluk göz önünde bulundurulmak suretiyle denetim süresi en az 2’şer saatlik dilimlerden oluşan 3 periyot halinde planlanacak. Tüm ilkokul, ortaokul, lise ve öğrenci yurtlarının yakın çevresinde, okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilecek uygulamalarda; bu yerlerin yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları vb. umuma açık yerler denetlenecek.

56 bini aşkın personel görev alacak

Ülke genelinde yıl boyu sürecek bu denetimler, okulların açıldığı bu hafta ise 5 gün boyunca yoğunlaştırılacak. 5 günlük yoğun denetimde, emniyet ve jandarma birimlerinden oluşturulan 16 bin 948 karma ekip ile 56 bin 948 personel katılım sağlayacak.