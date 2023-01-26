İçişleri Bakanlığı koordinesinde emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından 81 ilde düzensiz göçle mücadeleye yönelik düzenlenen huzur operasyonlarında 28 organizatör gözaltına alındı, 716 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından 81 ilde düzensiz göçle mücadeleye yönelik düzenlenen huzur operasyonlarında 28 organizatör gözaltına alındı, 716 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 32 bin 892 personel ve 9 bin 548 ekip ile 7 bin 11 noktada huzur uygulaması yapıldı. Huzur uygulamasında 5 bin 285 metruk bina, 9 bin 870 umuma açık yer, 425 terminal ve 3 bin 630 diğer yerler olmak üzere toplam 19 bin 210 yer kontrol edildi. 8’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 28 organizatör gözaltına alınırken, 716 düzensiz göçmen yakalandı. 20’si yabancı uyruklu, 5’i terör örgütü üyesi ve iltisaklı olmak üzere 897 aranan şahıs tespit edildi. 611’i yabancı uyruklu ve 101’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 712 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada, 18 kamyonet, 5 adet tekne-bot, 20 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet kurusıkı tabanca, 103 adet mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 3 bin 590 paket kaçak sigara ve 11 bin 865 TL para ve 22 adet sahte pasaport ele geçirildi.