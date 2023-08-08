AFAD personeli, belediyelerde kurulması zorunlu hale getirilen hafif, orta ve ağır seviyedeki arama kurtarma ekiplerini muhtemel afet olaylarına karşı hazırlıyor.

18 Aralık 2021 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan belediye itfaiye yönetmeliğinde yapılan değişiklikte; nüfusu 50 bin ila 100 bin olan yerleşim yerlerinde "hafif," 100 ila 300 bin olan yerleşim yerlerinde "orta", 300 bin üzeri yerleşim yerlerinde ise "ağır" seviyede arama ve kurtarma ekibi oluşturulması zorunlu hale getirilmişti. Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli, belediyelerin itfaiye müdürlüğü bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibine eğitimlerini sürdürüyor. AFAD Eğitim ve Tatbikat Alanı’nda düzenlenen 6 haftalık "kentsel arama kurtarma" eğitiminde; afet, temel afet bilinci, acil durumlarda hareket tarzı ve kurtarma operasyonlarında kullanılan teknik malzemelerin kullanımı uygulamalı olarak anlatılıyor. AFAD, şu ana kadar 57 belediyenin arama kurtarma personeline hafif, orta ve ağır seviyede eğitim programları düzenledi. Eğitimlerini tamamlayan arama kurtarma ekibi, AFAD koordinasyonuyla muhtemel afet olaylarında görev alacak.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi tarafından kurulan 20 kişilik arama ve kurtarma ekibi, eğitimlerin 6’ncı haftasında çeşitli tatbikatlar gördü. Yahşihan Arama ve Kurtarma (YAK) personeline verilen eğitimde, enkaz inceleme, enkazda canlı arama usulleri, enkazdan yaralı çıkarma, yüksek katlı binalardan insanların tahliyesi gibi konular işlendi.

Eğitimler uygulamalı olarak düzenleniyor

AFAD Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Grubu Sorumlusu Serdar Türker, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, saha operasyonlarında "kentsel arama kurtarma" alanına giren tüm faaliyetlerde uygulamalı olarak eğitimlerin düzenlendiğini belirterek, kamu kurumlarına, STK’lara, belediyelere, üniversitelere ve gönüllülere yönelik eğitimlerin verildiğini söyledi.

Hafif, orta ve ağır seviye düzeyinde eğitimlerin devam ettiğini anlatan Türker, "Eğitim faaliyetlerimiz uygulamalı şekilde devam ediyor. Son yayınlanan itfaiye yönetmenliğinde de bazı değişiklikler var, bu değişikliklerin içeriği şu şekilde: Nüfusu 100 bin ila 50 bin aralığında olan belediyelerimiz hafif seviyede, 100 bin ila 300 bin nüfusa sahip belediyelerimiz orta düzey ve 300 bin üzeri nüfusa sahip olan belediyelerin de ağır seviyede arama kurtarma ekibi kurma zorunluluğu var" dedi.

Şu ana kadar 57 belediyenin arama kurtarma ekibine hafif, orta ve ağır seviyede eğitim faaliyetlerinin düzenlendiğini belirten Türker, 23 belediyenin de hafif seviyede akredite edildiğini aktardı. 55 belediyenin eğitimlerini tamamladığını ifade eden Türker, 2 belediyenin de eğitim sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Yahşihan Belediyesi Afet İşleri Müdürü Osman Türkyılmaz, büyük deprem felaketinden sonra Yahşihan Belediye Başkanı’nın direktifleriyle Afet İşleri Müdürlüğünün kurulduğunu ifade ederek, "Afet İşleri Müdürlüğü’müzün aktif bir şekilde rol oynayabilmesi için 20 kişiden oluşan Yahşihan Arama Kurtarma (YAK) ekibini faaliyete geçirmek amacıyla Ankara’ya uluslararası standartlarda zorluk seviyesi yüksek arama kurtarma eğitimi almaya geldik. Temennimiz tüm Türkiye’deki büyük küçük demeden il ve ilçe belediyelerine örnek olabilmek. Hedefimiz ise gerek çalışarak gerek eğitimlerimizle gerek tatbikatlarımızla en önemlisi düşünerek başımıza gelebilecek bütün afetlere hazır olmaktır" diye konuştu.

Yahşihan Arama ve Kurtarma (YAK) personeli Senanur Şahin ise, "AFADEM’de 6 haftalık eğitimlerin 4’üncü modülündeyiz. Burada deprem sonrasında ’Enkaza nasıl giriş sağlarız? Nasıl çıkış yaparız? İçerideki kazazedeyi sağlıklı şekilde nasıl çıkarırız?’ Bunları öğrenmekteyiz. AFADEM’de olabildiğince detaylı bilgi öğreniyoruz" dedi.