İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla 29 Eylül Perşembe günü ülke genelinde eş zamanlı “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla kampanya gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla 29 Eylül Perşembe günü ülke genelinde eş zamanlı “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla kampanya gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030 yılına kadar yüzde 50 oranından azaltılması hedefi doğrultusunda önceki yıllarda düzenlenen “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın”, “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” ve “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” kampanyalarının ardından bu yıl da “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” mottosu doğrultusunda“ Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışmalarına devam edecek. Bu çerçevede 29 Eylül Perşembe günü 11.00-14.00 saatleri arasında geleceğin bilinçli yaya ve sürücüleri yaya geçitlerinde bayraklarla buluşarak trafikte yaya önceliğine dikkat çekecek. Ana güzergahlar üzerindeki ışıksız yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgilerinden bir tanesi kampanya çerçevesinde sembolik olarak kırmızıya boyanacak.



“Önce Yaya” görselleri kullanılacak

Ülke genelindeki yaya ve okul geçitlerindeki işaretlemeler kontrol edilecek, standartlara uygun olmayanların yenilenmesi ve eksik olanların tamamlanması sağlanacak, trafik ışığı bulunmayan ancak trafik levhalarıyla belirlenmiş okul ve yaya geçitleri üzerinde “Önce Yaya” görselleri uygulanacak

Trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak ve bu bölgelerde yayalara ilk geçiş hakkının verilerek sürücüler üzerinde doğru davranış modelinin geliştirilmesinin amaçlandığı kampanya uyarınca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı belirlenen okullarda ve yaya/okul geçitlerinde etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlikler çerçevesinde hafta boyunca sosyal medya platformları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlarda ve kurumsal iletişim sayfalarında, basın/yayın organlarında, billboardlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında kampanya içerikleri kullanılarak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacak.

Kampanya çerçevesinde 29 Eylül Perşembe günü 11.00-14.00 saatleri arasında 81 ilde eş zamanlı olarak yapılacak farkındalık etkinliklerine valiler, kaymakamlar, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri ile birlikte kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları katılacak.