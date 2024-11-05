Türkiye İş Bankası’nın 100. yılı kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden hayata geçirilen "81 İlde 81 Orman" projesinin dikim törenlerinin bir yenisi Erzincan’da gerçekleşti. Projenin yeni aşamasıyla birlikte Erzincan’da 50 bin fidan toprakla buluştu.

Türkiye’nin dört bir yanında orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sağlamayı hedefleyen 81 İlde 81 Orman Projesi, Türkiye İş Bankası’nın 100. yılında yeniden hayata geçirildi.

İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle ilk olarak 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen projenin yeni aşamasının ikinci dikim töreni, Erzincan’da düzenlendi.

Erzincan’ın Kemah ilçesindeki törene Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, İş Bankası Erzurum Bölge Satış Müdürü Onur Zorlu ve TEMA Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanı Ferhat Taze’nin yanı sıra Erzincanlı öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

Proje kapsamında, Kemah ilçesindeki Ayranpınar köyünde yer alan 50 hektarlık alanda 50 bin fidan toprakla buluştu. Projenin 2008-2012 yılları arasında gerçekleşen ilk aşamasında, 2008 yılında Erzincan’da Refahiye ilçesine 30 bin fidan dikimi yapılmıştı. Düzenli bakımı sağlanan alanda zamanla canlı yaşamı ve ekosistem gelişim gösterdi.

Törende konuşma yapan İş Bankası Erzurum Bölge Satış Müdürü Onur Zorlu, “Sürdürülebilirlik odağında yürüttüğümüz çalışmalar arasında ağaçlandırma çok öncelikli bir yere sahip. Bugün Kemah’ta 50 hektarlık bir alana ekeceğimiz 50 bin fidanı temsilen ilk dikimleri sizlerle birlikte yapacağız. Kendi ellerimizle toprakla buluşturacağımız Toros sedirlerinin güzlü bir şekilde köklerinin büyüyeceğine, canlılar için yeni yaşam alanları oluşturacağına inanıyorum" dedi.

Tema Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanı Ferhat Taze ise yürütülen projenin Türkiye’de bir devlet kurumu, bir özel kuruluş ve bir sivil toplum kuruluşunun ortaklığında bugüne kadar yürütülen en büyük ağaçlandırma projesi olduğunu kaydetti. Taze, “Önce 15 ilde 400 bin fidan, takip eden yıllarda da mükerrer bir şekilde fidanlar dikerek 5 yılın sonunda 2 milyon 200 bin fidanı toprakla buluşturacağımız bir proje olacak" şeklinde konuştu.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, etkinlikteki katılımcılara hitap ederek, “İş Bankası’nın 100. yılı olması münasebetiyle Orman Genel Müdürlüğümüz ile TEMA Vakfı işbirliğinde ‘81 İlde 81 Orman Projesi’ kapsamında fidan dikimi münasebetiyle sizlerle bir aradayız. Bunlar hep birlikte olan şeyler güzel şeyler. Tabi yapmış olduğumuz çalışmalarla ormanda toprağı bulunduğu yerde tutabilmek, geleceğe ve insanlığa nefes olmak amacıyla yapmış olduğumuz bir çalışmalardır" ifadelerine yer verdi.

Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ise konuşmasında ağaç dikmenin çok kutsal bir iş olduğunu belirterek, "Aynı burada da küçük minik kardeşlerimiz gibi bizde küçük fidanları bugün onlarla beraber toprakla buluşturacağız. O yüzden böyle projelere çok değer veriyoruz. Böyle değerli projelerin artmasını da gönülden diliyoruz, dua ediyoruz" şeklinde konuştu.

Fidan dikimlerinin gerçekleştiği yerlerde flora ve faunanın ekolojik açıdan zenginleşmesini amaçlayan proje, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek dikim törenleriyle devam edecek. Proje boyunca Türkiye’nin 81 ilinde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor.