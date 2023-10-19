Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında 81 ilde E-Twinning projesi hazırlandı. Zonguldak’ı ise TOBB Uzunmehmet İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri temsil etti.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100.yılında 81 ilde çocuklara 100. yılın önemini ve coşkusunu yaşayabilecekleri e-twinning projesi hazırlandı. Çalışma sayesinde hem Cumhuriyetin 100 yıllık tarihi öğrencilere anlatıldı. Hem de birlikte uyum içinde çalışıldı. 81 ilin tek yürek halinde ülkesine sahip çıktığı da proje ile dünyaya gösterildi.

81 il 81 emanet projesinde Zonguldak’ı ise TOBB Uzunmehmet İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ile temsil etti. Okul bahçesinde 100. yıl anısına tüm öğrencilerle etkinlik gerçekleştirildi. Ayrıca Codeweek haftasında 81 il 81 emanet etkinliği oluşturularak anasınıfı öğrencileri ile kodlama haftasına katılım sağlandı. Proje ortağı olan ve projeyi düzenleyen anasınıfı öğretmeni Zehra Türkoğlu, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında Zonguldak’ı temsil etmenin çok gurur verici olduğunu belirtti.

Türkoğlu, yardımlarından dolayı TOBB Uzunmehmet Okulu öğretmenlerine de teşekkür etti.