Artvin’in Yusufeli ilçesi Demirken köyünde yaşayan 87 yaşındaki Ali Çakal ve eşi 80 yaşındaki Yadigar Çakal, ilerleyen yaşlarına rağmen metrelerce yükseklikte bulunan ağaçlara çıkarak üstün lezzet ödülüne layık görülen bölgeye özgü Butko Zeytini’ni dalından tek tek topluyorlar.

Artvin’in Yusufeli ilçesi Demirken köyünde yaşayan 87 yaşındaki Ali Çakal ve eşi 80 yaşındaki Yadigar Çakal, ilerleyen yaşlarına rağmen metrelerce yükseklikte bulunan ağaçlara çıkarak üstün lezzet ödülüne layık görülen bölgeye özgü Butko Zeytini’ni dalından tek tek topluyorlar.

Artvin’in Yusufeli ilçesi Demirkent köyünde üretilen Butko Zeytini 2006 yılında Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı Fuarı’nda üstün lezzet ödülüne layık görülmüştü. Uzmanlar, Türkiye’nin dört bir yanından talep gören Butko Zeytini’nin kaliteli olmasını, sulama suyu ve dalından tek tek toplanmasına bağlıyor.

Çoruh Vadisi üzerinde mikroklima iklimine sahip olan bölgede, 800 dekar alanda, yaklaşık 22 bin zeytin ağacı bulunuyor. Zeytin ağaçlarının boyu 10 ila 20 metre arasında değişirken, 10 yaşından itibaren zeytin hasadına katılan 87 yaşındaki Ali Çakal, merdiven yardımıyla metrelerce yükseklikle bulunan ağaçların tepesine çıkarak zeytinleri dalından tek tek topluyor. Eşi Yadigar Çakal da 80 yaşında olmasına rağmen eşini yalnız bırakmıyor. Eşiyle birlikte ağaçların tepesine çıkarak ilerleyen yaşlarına rağmen Çakal çifti her yıl zeytin hasatlarını kendileri yapıyor.

"Zeytin toplamaya 10 yaşında başladım" diyen Ali Çakal, “Eskiden merdiven yoktu, iplerle çıkıyorduk. Şimdi merdiven çıktı, mevsim geldiğinde merdivene çıkıp topluyoruz. Eşimde benle birlikte çıkar ağaçlara. Dalından topladığımız zeytinleri sepete koyar ip yardımıyla yere indiririz. Bizim zeytin ağaçları 20 metreyi bulur, yeni nesil çıkamadığı için kesiyor kısaltıyor. Zeytine çıkmaya başladığım 10 gün oldu, camide namaz kılarken düştüm birkaç kez, ama burada hiç bir şey olmuyor. Zeytine toplamaya başladım 10 gündür demir gibi oldum” dedi.

Köy halkından Yalçın Çakal ise yaptığı açıklamada "Butko Zeytini’nin özelliği kabuğunun ince olması ve yağının asit oranı oldukça düşük olması. Bizim zeytinimizin her şeyi, gübresi doğal ve organik. Buradaki insanlar çok çalışkan çocuklarına verdikleri emek kadar ağaçlarına emek veriyorlar” derken, Muharrem Güngör ise “Bu bölge Akdeniz iklimine sahip, mikroklima iklimi var. Bu zeytinin toplandığı ve çıkan yağda dünya lezzet ödülü aldı. Bizim zeytinler sallamayla dökülmez, tek tek toplanır. Yere temas eden zeytini almıyoruz çünkü o zaman asit oranı yükseliyor. Köyde çok sağlıklı yaşam var. Ali amca 87 yaşında zeytine çıkıyor, inşallah 100’ü devirir” ifadelerini kullandı.