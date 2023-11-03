Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir termal otelin bahçesinde bulunan 800 yıllık zeytin ağaçlarından zeytin hasadı yapıldı.

Otel inşaatında korunarak çalışmalara devam edilen ve açıldığı günden bu yana otel bahçesinde bakımı ve hasadı yapılan ağaçlar konukların büyük ilgisini çekiyor. Zeytin hasat mevsimi ile birlikte otel bahçesinde bulunan 800 yıllık zeytin ağaçları çalışanlar ve otel müşterileri ile birlikte hasat ediliyor. Hasattan elde edilen zeytinyağları ise otel müşterilerine sunuluyor.

Yapılan hasat hakkında bilgi veren Ramada Resort Kazdağları Termal ve SPA Otel İşletmecisi Yağız Öngen “Otel bahçemizde 800 yıllık ve 500 yıllık asırlık ağaçlarımız var. Bu ağaçlarımızı koruduk. Bunlardan zeytin hasadı yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından misafirlerimiz burada ilk defa zeytin hasadına şahit oluyorlar. Hatta kendileri de zeytin hasadı yapabiliyorlar” dedi.

Üretilen zeytinyağlarının otel misafirlerine sunulduğunu ifade eden Öngen “Toplanan zeytinleri çabuk bir şekilde fabrikalara götürerek oradan zeytinyağı üretip; bunları misafirlerimize sunuyoruz” dedi.