Düzce Belediyesi Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Merkezi, kuruluşunun ardından kısa süre içerisinde yaptığı çalışmalarla tıbbi atıkların bertarafında önemli yol kat etti. Tesis, 2022 yılında 800 ton tıbbi atığın bertaraf edilmesini sağladı.

Düzce Belediyesi Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Merkezi, kuruluşunun ardından kısa süre içerisinde yaptığı çalışmalarla tıbbi atıkların bertarafında önemli yol kat etti. Tesis, 2022 yılında 800 ton tıbbi atığın bertaraf edilmesini sağladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün daha temiz ve daha yaşanabilir bir Düzce için attığı adımlardan biri olan ve geçtiğimiz yıl faaliyetlerine başlayan Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisinde 2022 yılında toplam 800 ton tıbbi atık bertaraf edildi.

Her açıdan ve her alanda geleceğin yaşanabilir Düzce’sinin temellerini atmak adına projeler ürettiklerini belirten Başkan Dr. Faruk Özlü, bunun en güzel ve en önemli örneklerinin başında ise Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Merkezinin geldiğini ifade ederek, “Düzce bizim evimiz. Kısa süre önce kurduğumuz bu tesis ile gerek yaşadığımız çevrenin temiz tutulması gerekse de insan sağlığını korumayı hedefledik. Lisanslı araçlarla toplama ve taşıma sistemi oluşturarak en iyi teknolojilerden biri olan Otoklavla Sterilizasyon yöntemi ile bertaraf sağlıyoruz. Yapılan işlemleri de elektronik kayıt altına alarak parametrelerin izlenmesini sağlıyoruz. 2022 yılında toplam 800 ton tıbbi atığın sterilizasyonunu gerçekleştirdik ve mevzuatlara uygun şekilde bertaraf edilmesini sağladık. Bundan sonrada aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.