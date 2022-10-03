Denizli Çameli Belediyesi, ilçe halkının ulaşım sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye bağlı Akpınar Mahallesi Kötürler mevkiinde 80 yıldır ulaşım sorunu yaşanan yol, belediyenin desteğiyle çözüldü.

Denizli Çameli Belediyesi, ilçe halkının ulaşım sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye bağlı Akpınar Mahallesi Kötürler mevkiinde 80 yıldır ulaşım sorunu yaşanan yol, belediyenin desteğiyle çözüldü.

Çameli Belediyesi, kentteki ulaşım sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi’ndeki Kötürler Mevkiinde uzun yıllardır yaşanan yol sorunu Çameli Belediye’sinin çalışmalarıyla çözüme kavuştu. Belediye ekipleri, Başkan Arslan’ın talimatıyla 80 yıldır kapalı olan yol güzergahını öz verili çalışmaların ardından açtı. Mahalle sakinleri ve ev sahibi ise belediyeye yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

“Kışın yağan kar ve yağmur nedeniyle çok zorluklar çekiyorduk”

80 yıldır yol sorunu olduğunu ve uzun yıllardır çözüme kavuşmadığı için çok sıkıntılar çektiklerini dile getiren Dilek Akyol, “Neredeyse bir asra yakın babam ve dedemin ikamet ettiği ev, kışın yağan kar ve yağmur nedeniyle çok zorluklar çekiyorduk. Yaşanan çeşitli sorunlardan dolayı farklı bir güzergahtan evlerine ulaşıyorlardı. Başkanımız halkın taleplerini dinlediği gibi çözüm üreterek sonuçlandırması beni çok mutlu etti. Çameli Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler evimizin yolunu açarak beni de sevindirdikleri için Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

Muhtar’dan Başkan Arslan’a teşekkür

Mahallesi’nde bulunan vatandaşının uzun yıllardır yol sorunu ile karşı karşıya kaldığını belirten Akpınar Mahalle Muhtarı Hasbi Kaya, “Bu çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine, mahallem adına tekrar canı gönülden teşekkür ediyorum. Mahallemizin bu mevkiinde ikamet eden vatandaşımız uzun yıllardır yol sorunu ile karşı karşıyaydı açılan stabilize yol sayesinde artık daha rahat ulaşabilecek” ifadelerini kullandı.