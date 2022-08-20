Kaza, Mudanya’nın Aydınpınar Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. 80 yaşındaki Hikmet Balcı’yı, gece eve gelmeyince endişelenen çocukları aramaya başladı. Geç saatlerde zeytinliğin yaklaşık 50 metre aşağısında traktörü bulan çocuklar, traktörün ilk devrildiği yerde ise babaların cansız bedenlerine rastladı. Traktör devrildiği sırada Hikmet Balcı’nın üzerinden geçtiği bilgisi alınırken, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Balcı’nın kaza sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Hikmet Balcı öğle namazını müteakip Aydınpınar Kabristanlığı’na defnedildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.