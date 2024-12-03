Batman’ın Sason ilçesinde uzun zamandır kümesteki tavuklarının eksildiğini farkeden 80 yaşındaki Tayyibe nine, tavuklarını yiyen tilkiyi kümeste suçüstü yakaladı.
Sason ilçesine bağlı Gürgenli köyünde yaşayan 80 yaşındaki Tayyibe Yavuz nine, uzun bir süredir kümesinden tavuklarının eksildiğini fark etti.
Tayyibe nine tavuklarının başına gelenleri görmek için günlerce kümeste nöbet tuttu.
Havaların soğumaya başlamasıyla kümes nöbetinden vazgeçip eve gideceği sırada kümes içinde hareketlilik fark eden Tayyibe nine, tavukların kümes içinde uçuştuğunu gördü.
Kümese giren Tayyibe nine içeride tavuğu kanadından yakalayan tilkiyi gördü.
Tayyibe nineyi gören tilki tavuğu bırakıp pusmaya başladı.
Tilkiyi ensesinden yakalayan Tayyibe nine, tilkiyi kucaklayarak köy meydanına götürdü.
Tayyibe nineyi kucağında tilkiyle gören köylüler şaşkınlıkla nasıl yakaladığını sordu.
Tayyibe nine ise, kümes içerisinde tavukları yemek üzereyken yakaladığını söyledi.
Kucağında bir süre taşıdığı tilkiyi köy meydanına taşıyan Tayyibe nine, köy meydanında tilkinin karnını doyurduktan sonra yeniden doğaya saldı.
Salınmasına rağmen köy meydanından ayrılmayan tilki köylülerin ilgi odağı oldu.