Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşlı kadın, evinde ölü olarak bulundu.

İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Fulya Sokak’ta meydana gelen olayda, Hazemi A.’dan (80) haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde yaşlı kadını hareketsiz görüp durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, yaptıkları müdahalede Hazemi A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.