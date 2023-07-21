Edirne’de ilkokulu bitirdikten sonra çırak olarak terzilik mesleğine adım atan ve kısa sürede kendisini geliştirerek işinin ustası olan 80 yaşındaki İbrahim Koç, emekli olduktan sonra kendini mesleğine adadı.

Çocuk yaşta tanıştığı mesleğinde kendini geliştiren ve bu işten emekli olan 80 yaşındaki İbrahim Koç, ilk günkü heyecanla müşterilerine elbise dikmeye devam ediyor. Babasının bir terzinin yanına çırak olarak işe vermesi sonrası işine sımsıkı sarılan Koç, buradaki deneyimlerinin ardından girdiği fabrikadan ustabaşı olarak emekli oldu. Emeklilik hayatını evde ya da kahvehanede geçirmek istemeyen Koç, arkadaşının terzi dükkanında tekrardan işe başladı. Yaşına rağmen işini büyük bir aşkla yapan Terzi Koç, müşterilerden takdir topluyor.

Küçük yaşlardayken merakı olduğunu ve ilkokulu bitirdikten sonra terziliğe başladığını söyleyen 80 yaşındaki İbrahim Koç, ilk olarak çıraklık yaptığını, ceket-pantolon dikmeye başladıktan sonra ise işi öğrendiğini ifade etti.

Çıraklıktan başladı, kalfalıktan sonra usta oldu

Çıraklıkla başlayıp kalfalığa kalfalıktan da ustalığa geçen Koç, buradaki deneyiminin ardından fabrikada işe girdiğini ve oradan da emekli olduğunu söyledi. Emekli olduktan sonra boş durmamak için tekrardan arkadaşının dükkanında işe başladığını belirten Koç, gençlere mutlaka yapmasalar da bir meslek öğrenmelerini tavsiye etti.

Eskiden çocukların ilkokulu bitirince bir meslek edinsin diye işe verildiğine değinen Koç, "Şimdi ne terzi, ne berber yetişmiyor. Eskiden ayakkabıcılarda, berberde, terzide çırak vardı. Bir dükkanda 2-3 tane çırak kalfa vardı. Gençlere mutlaka bir meslek öğrenmesini tavsiye ederim. Yapmasa da lazım olur. Ben emekli oldum. Elimde mesleğim olduğu için yine çalışıyorum" dedi.

Yılların terzisi olduğu için tecrübelerine güvenerek bu terziye geldiklerini söyleyen müşterilerden Şeyma Asoğlu, memnun kaldıklarını ve devamlı gelmeyi düşündüklerini ifade etti.

Bu tarz eski mesleklere daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini düşündüğünü aktaran Asoğlu, özellikle kadınlar için kıyafetin her dönemde önemli olmasından dolayı terziliğin de çok kıymetli bir meslek olduğuna değindi.