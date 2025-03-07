Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde idrarını yaparken yanma ve kanama şikayetiyle hastaneye başvuran 80 yaşındaki hastanın mesanesinden 6.06 santimetre genişliğinde ve 7 santimetre uzunluğunda taş çıkarıldı.

Ameliyatla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, operasyonun Sandıklı Devlet Hastanesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Hastanede daha önce yapılmamış bir operasyon gerçekleştirildi. İdrar yaparken zorlanma ve idrarda kanama şikâyetleri ile hastaneye başvuran 80 yaşındaki erkek hasta başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Öyküsünde bilinen prostat büyümesi mevcut olan hasta, buna yönelik ilaç kullanıyordu. Yapılan ultrasonografi sonucunda hastanın mesanesinde taş tespit edilip ardından yapılan tomografide; mesane lümeninin tamamına yakınını dolduran, yaklaşık 6.06 X 7 cm boyutlarında bir taş olduğu görüldü. Bu derece büyük boyutlardaki bir taş için kapalı ameliyatın oldukça zor ve uzun süreceği kanaatine varan Opr. Dr. Ömer Batuhan Akıncı, taşı da tek parça çıkarabilmek için açık mesane taşı ameliyatı planlayıp hasta ve yakınlarını bilgilendirdikten sonra sistolitotomi ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi ve taşı tek parça olarak çıkarıp hastanın rahatlamasını sağladı. Taşın büyüklüğü karşısında hayrete düşen hasta ve yakınları, başarılı operasyon için memnuniyetini dile getirip Dr. Akıncı ve ekibine teşekkür etti" ifadelerine yer verildi.