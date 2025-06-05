Samsun’da 80 yaş üstü ve yatağa bağımlı hastalar artık sağlık raporlarını, reçetelerini evlerinden çıkmadan alabilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı yeni düzenlemeyle 80 yaş ve üstü ve/veya yatağa bağımlı hastaların sağlık raporlarının bitiş sürelerinin takibinin yapılması ve raporların tıbbi ihtiyaçlar doğrultusunda hastanın ya da yakınının başvurusuna gerek olmadan yenilenmesi uygulaması Samsun’da başladı. Samsun Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezinde startı verilen uygulama hakkında bilgi veren Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Bekir Şahin, "Sağlık Bakanlığımız 80 yaş üstü veya yatağa bağımlı büyüklerimizin ilaç, mama, cihaz ve benzeri raporlarını, reçetelerini hastaneye gitmeye gerek olmadan, evlerinde ya da yaşadıkları yerlerde alabilmeleri için yeni bir uygulama başlattı. Bugün de uygulamanın ilk adımını Atakum, Canik, Bafra, Çarşamba, Lâdik ve Havza ilçelerimizdeki Kurumsal bakım hizmeti sunan yataklı devlet kurumlarında (huzurevi, Yaşlı Bakım Merkezi) başlattık. Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığımızca organize edilen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörümüz Prof. Dr. Erdinç Yavuz, Doç. Dr. Nur Şimşek Yurt ve ekiplerimizle Samsun Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezindeki büyüklerimizin yanındaydık. 80 yaş üstü veya yatağa bağımlı 69 büyüğümüzün muayenelerini yaptık, tansiyonlarını kontrol ettik, şeker ve satürasyon ölçümlerini yaptık, tıbbi olarak rapor ve reçete gereksinimi olanların da rapor ve reçete işlemlerini tamamladık. Tabii ki bu hizmet sadece huzurevlerinde kalan büyüklerimizi değil il genelindeki tüm 80 yaş üstü büyüklerimizi veya yatağa bağımlı hastalarımızı da kapsıyor. Evde Sağlık Ekiplerimizin bakanlık sistemi üzerinden yaptığı takip sayesinde hizmete ihtiyaç duyan vatandaşlarımız raporlarının bitiş tarihi geldi mi diye kontrol etmek zorunda kalmayacak. Reçete ve muayene işlemleri için hastaneye gitmeyecekler. Ekiplerimiz raporu biten hastalarımızı tespit ettikten sonra onlara doğrudan ulaşacak ve e-rapor hizmet sürecini başlatacak. Bugün bu minvalde sadece Canik’te değil Atakum, Bafra, Çarşamba, Lâdik ve Havza ilçelerimizde bulunan Kurumsal bakım hizmeti sunan yataklı devlet kurumlarında Huzurevi / Yaşlı Bakım Merkezi vb. kurumlarda ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan büyüklerimizi de ziyaret ettik ve ilaç / rapor işlemlerini tamamladık. Bundan sonra da çalışma çerçevesinde hedefimiz etkin bir muayene ve rapor süreci oluşturarak, uygulamanın tüm il genelinde yaygın bir şekilde 80 yaş üstü veya yatağa bağımlı bireylerimizi kapsayacak şekilde uygulanması sağlamak olacak" dedi.