Dünyanın önde gelen vahşi yaşam fotoğrafçılarından olan Süha Derbent, son 20 yılda 80’den fazla ülkede vahşi hayatı fotoğrafladı. Derbent’in, hayvanlar aleminin en iri hayvanlarından gorillerle burun buruna gelerek çektiği fotoğraflar ise en özel çalışmaları arasında yer aldı.

Dünyanın en iyi vahşi yaşam fotoğrafçılarından biri olarak gösterilen Süha Derbent, İzmir’in Foça ilçesindeki evinde 40 yıllık profesyonel iş hayatını anlattı. Son 20 yılda 80’den fazla ülkeye yaptığı 200’den fazla seyahat ile vahşi yaşamı fotoğrafladığını söyleyen Derbent, filler ve dağ gorilleri konusunda dünyanın en özel fotoğraf serilerinden birine sahip olduğunu ifade etti.

Özellikle dağ gorilleri ile burun buruna gelerek çektiği fotoğrafların unutulmaz olduğunu söyleyen Derbent, hayvanlar aleminin en iri hayvanlarından olan gorilleri fotoğraflarken unutulmaz anlar yaşadığını söyledi.

Beş büyük kedi türünü de fotoğraflamış bir fotoğrafçı olduğunu söyleyen usta fotoğrafçı Derbent, “Benim için yeni çekebileceğim bir vahşi hayvan türü kalmadı. Seyahatlerimizde rehberlik ettiğimiz fotoğrafçılara, istedikleri türleri fotoğraflamaları konusunda da yardımcı oluyoruz” dedi.

Merhum iş adamı Mustafa Koç ile yakın arkadaş olan ve birlikte birçok kez fotoğraf yolculuğuna çıkan Süha Derbent, birlikte yolculuk ettiği bazı iş dünyası temsilcilerinin pek çok profesyonel fotoğrafçıdan daha iyi fotoğraf çektiğini söyledi.