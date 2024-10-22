6 Şubat depremlerinde 80 kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği Besni Yukarı Şehir Konutlarının müteahhitti mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’ın Besni ilçesinde çöken ve 80 kişinin ölümüne neden olan Besni Yukarı Şehir Konutlarıyla ilgili Adıyaman Adliyesinde ilk duruşması görüldü.

Adıyaman 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 15 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi raporlarında binanın yapımında sorumlu olan kişinin müteahhit Şükrü İşitmen olduğu ve İşitmen’in tutuklanmasına karar verildi. Müteahitin duruşmaya katılmadığı görüldü. Aynı zamanda davanın 21 Ocak 2025’e ertelenmesine karar verildi.