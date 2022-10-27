Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile yapılan protokol gereği inşaatına başlanan 80 Yataklı Kemoterapi Merkezinin temelini düzenlenen törenle attı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile yapılan protokol gereği inşaatına başlanan 80 Yataklı Kemoterapi Merkezinin temelini düzenlenen törenle attı.

Binanın temelini atan Başkan Yüksel, tesisin Trakya’nın büyük bir ihtiyacını karşılayacağına vurgu yaparak, inşaatın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kısa sürede tamamlanarak üniversiteye teslim edileceğini ifade etti. Rektör Şahin de protokol uyarınca binanın inşaatının Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapıldığını, iç teşrifatının ise üniversite tarafından karşılanacağını belirtti. Her iki isim de projenin hayırlar vesile olması dileklerini paylaştı.

80 kanser hastasına aynı anda hizmet verecek

NKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi kampusu içinde inşa edilen Kemoterapi Merkezinde aynı anda 80 kanser hastasının kemoterapi tedavisi alabileceği öğrenildi.

Dualar eşliğinde gerçekleştirilen temel atma töreninin ardından açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanemize kazandıracağımız 80 Yataklı Kemoterapi Merkezimizin temelini attık. Süleymanpaşa Belediyesi olarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Mümin Şahin ile karşılıklı imzaladığımız protokol çerçevesinde inşa edeceğimiz merkezde, 80 vatandaşımız aynı anda kemoterapi hizmeti alacak. Kısa sürede yapımını tamamlayarak hizmete açacağımız merkezimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.