Süleymanpaşa Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi işbirliği ile Tekirdağ’ın en önemli sağlık ihtiyaçlarından biri daha çözüme kavuşuyor. İki kurum arasında imzalanan protokolle 80 hasta kapasiteli kemoterapi merkezi projesi hayata geçiyor.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi işbirliği ile Tekirdağ’ın en önemli sağlık ihtiyaçlarından biri daha çözüme kavuşuyor. İki kurum arasında imzalanan protokolle 80 hasta kapasiteli kemoterapi merkezi projesi hayata geçiyor.

Tekirdağ’ın sağlık anlamındaki en önemli ihtiyaçlarından biri olan kemoterapi merkezi için düğmeye basan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yapılan detaylı araştırma ve fizibilite çalışmalarının ardından Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde kanser hastalarına hizmet verecek kemoterapi merkezi için harekete geçti. Hazırlıkları tamamlanan proje, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin arasında imzalanan protokol ile hayata geçmek için gün saymaya başladı. 760 metrekare alan üzerine tek katlı ve prefabrik olarak inşa edilecek merkez için Süleymanpaşa Belediyesine Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yer tahsisi yapıldı. Protokole göre binanın yapımını Süleymanpaşa Belediyesi üstlenirken, iç tefrişatını ise Namık Kemal Üniversitesi gerçekleştirecek.

Protokol imza töreninde Başkan Yüksel ve Rektör Prof. Dr. Şahin’e Üniversite Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı da eşlik ederken, yapımına en kısa sürede başlanacak olan kemoterapi merkezi aynı anda 80 hastanın kemoterapi hizmeti alabilmesini sağlayarak şehrin önemli ihtiyaçlarından birine çözüm olacak.

“Bir ay içinde başlıyoruz, kısa sürede tamamlayacağız”

İmza töreni sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak Namık Kemal Üniversitemiz işbirliğinde özellikle kemoterapi alan hastalarımızı yakından ilgilendiren çok hayırlı bir protokole imza attık. Prof. Dr. Mümin Şahin hocamızla beraber imza altına aldığımız protokol çerçevesinde Allah nasip ederse Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde 80 hastamızın aynı anda kemoterapi hizmeti alabileceği binanın yapımına önümüzdeki ay başlıyoruz. Kısa sürede yapımını tamamlayarak hastalarımızın hizmetine sunmayı hedeflediğimiz merkezin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.