Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi 80 Binde Devr-i Alem Parkı, ara tatilde de yine çocukların ve ailelerinin ilgi odağı oldu. Bünyesinde 3 farklı konsepti barındıran ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan park, hem şehirde yaşayan hem de şehir dışından gelen binlerce çocuk ve aileleriyle dolup taştı.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi 80 Binde Devr-i Alem Parkı, ara tatilde de yine çocukların ve ailelerinin ilgi odağı oldu. Bünyesinde 3 farklı konsepti barındıran ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan park, hem şehirde yaşayan hem de şehir dışından gelen binlerce çocuk ve aileleriyle dolup taştı.

Meram Belediyesi 80 Binde Devr-i Alem Parkı 2022-2023 ara tatilinin de gözdesi oldu. 3 farklı konseptiyle Türkiye’de bir ilk olan park, havaların da sıcak geçmesiyle hem şehirde yaşayan hem de şehir dışından gelen binlerce çocuğun ve ailenin akınına uğradı. Neşe ve eğlence ile birlikte tarih, kültür, sanat, ilim ve teknolojinin de buluştuğu 80 Binde Devr-i Alem Parkı, minyatür eserleri, masal kahramanları ve hareketli dinozor maketleri ile çocukların büyük beğenisini topluyor ve ilgisini çekiyor. Açıldığı günden bu yana milyonlarca kişinin ziyaret ettiği parkın gördüğü bu ilgiden çok memnun olduklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Ara tatil fırsatını güzel şekilde değerlendirmek isteyenlerin en çok uğrak yerlerinden biri olan parkımız, kendi alanında önemli bir açığı kapatıyor. Çocuklar Cihan-ı Türk Parkı’nda yer alan minyatür eserlerle tarihi ve kültürümüzü öğreniyor, T-rex Parkı’nda tarih öncesi dinazorlarıyla tanışıyor, Pamuk Şekeri Parkı’nda ise masallardan ve televizyonlardan tanıdığı süper kahramanlarla karşılaşma fırsatı yakalıyor. Yılda 250 binden fazla ziyaretçisi bulunan bu mekan, sadece çocuklar için değil aileleri için de güzel bir deneyim ve eğlenceli vakit geçirmelerine imkan sağlıyor. Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırladığımız bu özel ve güzel parkı görmeye tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

80 Binde Devr-i Alem Parkı, 3 bölümden oluşuyor. Hareketli ve sesli dinozorların bulunduğu T-rex Parkında 50 adet hareketli dinozor maketi yer alıyor. Ecdadın tarihi ve kültürel mirasını yansıtan 120 adet minyatürden oluşan Cihan-ı Türk Parkında ise ecdadın hüküm sürdüğü topraklarda yer alan önemli tarihi eserlerin minyatürleri bulunuyor. Pamuk Şekeri Parkı ise çocukların hayal dünyasına katkıda bulunuyor. Bu 3 alandan oluşan parkta bunun haricinde yeşil alan, çocuk oyun gurupları ve kadırgaları bulunuyor.