Bilim insanlarına göre 80 bin yıl sonra ilk kez çıplak gözle görülebilecek olan C/2023 A3 kuyruklu yıldız, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde görüntülendi.

80 bin yıl sonra ilk kez çıplak gözle görülebileceği ifade edilen kuyruklu yıldız, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde görüntülendi. Bu gökyüzü olayına ilgi duyan birçok kişi gibi Lüleburgaz’da yaşayan fotoğraf sanatçısı Samet Baycan da bu nadir anı kaydetmeyi başardı.

Tarihteki en etkileyici kuyruklu yıldız geçişine tanık olduğu ve evinin balkonunda, fotoğraflama şansına sahip olduğu için mutlu olduğunu dile getiren fotoğrafçı Baycan, astro fotoğrafçıların hayatları boyunca bir kez şahit olacakları bu doğa olayını görüntüleyebilmek nöbet tuttuğunu söyledi.

Kuyruklu yıldız

C/2023 A3 gibi kuyruklu yıldızlar, sadece gökyüzü olayları açısından değil, bilimsel olarak da önem taşıyor. Kuyruklu yıldızların bileşenleri, evrenin ve Güneş Sistemi’nin erken dönemlerine ışık tutuyor. Bu gök cisimlerinin izlenmesi ve incelenmesi, evrenin derinliklerine dair daha fazla bilgi edinilmesine imkan sağlıyor.