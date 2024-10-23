Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşların hizmetine açacağı ADARAY’ın ilk seferi öncesi Adapazarı ve Arifiye arasındaki raylar kontrol ediliyor, duraklar yeni yüzüne kavuşuyor. Sakaryalıların uzun yıllardır ayrı kaldığı ADARAY için hasret sona eriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın kısa bir süre önce müjdesini duyurduğu ADARAY için hasret, 8 yıl sonra bitiyor. 2016 yılında seferleri sona eren ADARAY, Başkan Alemdar’ın girişimleri ve Büyükşehir ulaşım ekibinin yürüttüğü hummalı çalışmanın sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda seferlerine yeniden başlayacak. Adapazarı- Arifiye hattında yeniden hizmet verecek ADARAY için Büyükşehir ekiplerince hummalı bir çalışma yapılıyor. Ekipler Adapazarı Garı, Aziz Duran Parkı, Mithatpaşa, 32 Evler, Terminal, Arifiye Bahçelievler ve Arifiye olmak üzere toplamda 7 istasyonun çevrelerindeki kaldırımla bordür taşlarını, uyarı levhalarını, bankları, aydınlatmaları yeniliyor.

Güvenli yolculuk için duraklarda, güzergahtaki ses ve kamera sistemlerin bakımını da yapan Büyükşehir konforlu ve güvenli bir tren yolculuğu için çizgileri çiziyor, korkuluk sayısını artırıyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “29 Ekim’de yeniden hizmete girecek ADARAY’ın güzergahındaki tren rayları ve duraklarında, TCDD ile eş zamanlı olarak bakım-onarım çalışmalarına başladık. 7 farklı istasyonda ekiplerimiz yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor, yolcuların güvenliği için güvenlik önlemlerini arttırıyoruz. Çalışmalarımızı belirlenen tarihe kadar tamamlayacağız” denildi. Sakarya, ADARAY’a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kavuşacak.