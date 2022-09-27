Samsun Büyükşehir Belediyesi Dragon Bot Takımı, Gaziantep’te düzenlenen Rumkale Su Sporları Festivali’ndeki yarışmada birinci oldu. Kupa ve ödülleri ile Samsun’a dönen takım 2014 yılından bu yana sürdürdükleri şampiyonluğu kimseye kaptırmadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Dragon Bot Takımı, Gaziantep’te düzenlenen Rumkale Su Sporları Festivali’ndeki yarışmada birinci oldu. Kupa ve ödülleri ile Samsun’a dönen takım 2014 yılından bu yana sürdürdükleri şampiyonluğu kimseye kaptırmadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Rumkale Su Sporları Festivali’nin yarışma sonuçları belli oldu. 13 ülke ve 38 şehirden 1350 sporcunun katıldığı festivalde yarışmacılar gün boyunca dragon bot, su topu ve yüzme yarışlarında kıyasıya mücadele etti. 29 takımın yarıştığı Dragon Bot Yarışması’nda ise Samsun Büyükşehir Belediyesi takımı şampiyon oldu. A&T Bank Takımı ikinci, Balance Tuzla Takımı üçüncü oldu.

Takımın antrenörü Zafer Benli, “Yürekten ve inanarak kürek çeken sporcularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Takımımızdaki her bir arkadaşımız milli sporculara karşı kıyasıya mücadele etti. Çalışmalarımızın emeğini aldık. Takım kaptanımız Naci İmamoğlu ile birlikte 2014 yılından bu yana Samsun’dan şampiyonluğu kaptırmadık. Kaptırmamak için tüm ekip olarak canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bizlere inanıp desteklerini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir teşekkür ediyoruz. İnşallah hedefimiz daha güzel başarılar ile şehrimizi temsil etmek" dedi.

Takımı tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de elde edilen başarının kendilerini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini söyledi. Başkan Demir, "Sporcularımızın hazırlanmasında emekleri olan antrenörümüze, takım kaptanımıza ve başarıları ile bizleri gururlandıran sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.