Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir balıkçı, 8 yıldır küçük bir adada yaşayan tilkiyi elleriyle besliyor. Onun geldiğini gören tilki ise tekneyi durana kadar takip ediyor ve balığı alıp gidiyor.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir balıkçı, 8 yıldır küçük bir adada yaşayan tilkiyi elleriyle besliyor. Onun geldiğini gören tilki ise tekneyi durana kadar takip ediyor ve balığı alıp gidiyor.

Çemişgezek ilçesine bağlı bağlı Sakyol köyünde yaşayan ve Keban Baraj Gölü üzerinde teknesiyle balıkçılık yapan Mustafa Güler, 8 yıl önce küçük bir adada tilki gördü. Tilkiye tuttuğu balıklardan veren Güler ile tilki arasından samimi bir dostluk başladı. İlk başlarda tekne gittikten sonra balığını alan tilki, ardından tekneyi beklemeye başladı. Tekneyi durana kadar takip eden ve artık korkmayan tilki, balığını Güler’in ellerinden alıyor. Tilki ve Güler arasındaki dostluk görenleri hayrete düşürüyor.

Tilki ile olan dostluğunu anlatan Mustafa Güler, “Çemişgezek ilçesine Salköy köyünde ikamet ediyorum. Yaklaşık 35 yıldır Keban Baraj Gölü üzerinde balıkçılık yapıyorum. Bundan 8 sene önce adada bir tilki gördüm. Balık attım ve ilk zamanlarda almıyordu. Ben ayrıldıktan sonra alıyordu. Bu uzun bir süre devam etti. Daha sonra bana alıştı. Balık atar atmaz balığını alıyor. Bazen ben tekne ile adanın etrafında dolaştığım zaman oda benimle birlikte adanın etrafında dolaşıyor. İnsana yakışan en güzel elbise merhametmiş. Biz de elimizden geldiği kadar hayvanlara merhametli davranmaya çalışıyoruz” dedi.