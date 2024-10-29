Sakarya’da ADARAY, Cumhuriyetin 101. yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ın katılımıyla gerçekleşen törenle 8 yıl aradan sonra yeni vagonuyla hizmete sunuldu.

8 yıl önce seferlerine ara veren ADARAY, Cumhuriyetin 101. yılında yeniden hizmete sunuldu. Adapazarı Tren Garı’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ın katılımıyla gerçeklesen tören sonrasında ADARAY, 8 yıl aradan sonra yeni vagonuyla hizmete sunuldu. Adapazarı ile Arifiye arasını 15 dakikada tamamlayacak ADARAY, Adapazarı Garı, Aziz Duran Parkı, Mithatpaşa, 32 Evler, Terminal, Arifiye Bahçelievler ve Arifiye olmak üzere toplamda 7 istasyonda duracak. Çok çeşitli ödeme seçeneklerine sahip olacak ADARAY için Kart54’ün yanı sıra sanal kart, kredi ve banka kartları ile ödeme yöntemi olarak aktif edildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilk seferini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapan ADARAY’ın 1 ay boyunca ücretsiz yolcu taşıyacağı müjdesini de verdi.

“Hedefimiz bu hattımızı Sapanca Kırkpınar’a kadar ulaştırmak

Törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Bugüne kadar ulaşım, altyapı, su, yol ve sosyal çalışmalar anlamında verdiğimiz bütün sözlere ya başladık ya da bitirmeye devam ediyoruz. Bugün özellikle şehrimizdeki Arifiye-Adapazarı arasındaki insanlarımızın daha konforlu, daha sağlıklı, daha güvenli seyahat özgürlüğünü sağlayabilmek için çalışmaya başladık. Verdiğimiz sözlere sözlerimize, önce ulaşım indirimiyle, ardından su indirimiyle hemen arkasından yeni otobüslerimiz ile ve şimdi de başlatacak olduğumuz ADARAY ile inşallah devam ettiriyoruz. İnşallah bakan yardımcımız biraz sonra müjdeyi verecek, hedefimiz bu hattımızı Sapanca Kırkpınar’a kadar ulaştırmak. Özellikle bugünü seçtik; ülkemizin, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi dört bir tarafını demir ağlarla ördüğümüz Cumhuriyetimizin bekası için bu topraklarda demir yollarının ehemmiyetini, önemini bir kez daha hatırlatmak adına bugün Cumhuriyet Bayramı’mızın 101’inci yılında inşallah ADARAY’ımız başlamış olacak” dedi.

“ADARAY sadece Adapazarı-Arifiye arasında sefer yapmakla kalmayacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, “Bugün buraya toplanma sebebimiz olan ADARAY’ı ilk seferinde inşallah biraz sonra yolcu edeceğiz. ADARAY trenimizin tarihi sürecine bakarsak Devlet Demiryollarımız ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Adapazarı-Arifiye-Sapanca hattında banliyö hizmet sözleşmesi çerçevesinde 2013 yılında gerekli çalışmalar yapılarak Adapazarı-Arifiye arası 30 sefer sayısı ile ticari işletmeye başlamış. Bugün geldiğimiz noktada Adapazarı-Arifiye arasında kent içi banliyö tren işletmeciliğinden yeni hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmış, 11.10.2024 tarihinde TCDD ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında işletmecilik protokolü akabinde de TCDD Taşımacılık A.Ş. ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında ADARAY banliyö tren işletmeciliği protokolü imzalamıştır. Bu çerçevede hizmete alınan ADARAY, banliyö tren seferlerimiz günlük 23 bin 500 kapasiteli, elektrikli modern setler ile Adapazarı-Arifiye arasında 9 kilometrelik ve 7 istasyondan oluşan hatta; günlük 21+21 toplamda 42 sefer hizmet verecektir. ADARAY sadece Adapazarı-Arifiye arasında sefer yapmakla kalmayacak; Adapazarı bölgesel treni ve yüksek hızlı tren hatlarına entegrasyonuyla Adapazarı’ndan Ankara’ya, Konya’ya, Sivas’a ve İstanbul’a hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlayacaktır. Bu hat geçmişte olduğu gibi eğitim, ticaret ve sosyal yaşam alanında İstanbul ile Sakarya’yı birbirine güçlü bir şekilde bağlayacaktır. Seferlerin başlaması hem şehir içi başımı rahatlatacak hem de bölgenin ekonomik, sosyal inancına katkı sağlayacak” diye konuştu.

“Sakarya, Türkiye’nin en önemli arterlerinin kavşağında yer alan bir şehir”

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise, “Sakarya, ulaşım arterlerine baktığımızda Türkiye’nin en önemli arterlerinin kavşağında yer alan bir şehir. Hem otobanlarıyla, hem kara yoluyla, hem demir yoluyla hem de hava yoluyla ki Sabiha Gökçen’i ben Sakarya’nın hava yolu, havaalanı olarak sayıyorum. Önemli bir kavşaktayız ve yerimizi alıyoruz. Şehir içi ulaşım anlamında da bugün yapılan bu hizmet gerçekten Sakarya’nın ana arterlere ulaşmasında, Türkiye’nin diğer bölgelere ulaşmasında çok büyük bir hizmet verecektir” şeklinde konuştu.