SAMSUN (İHA) – Samsun’da hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ., Atakum’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan B.İ., polis ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.