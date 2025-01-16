Isparta’da, Kovada Gölü Milli Parkı’nda yasa dışı yaban keçisi avlayan 3 şahıs suçüstü yakalandı. Kaçak avcıların vurduğu 8 yaşındaki yaban keçisi nedeniyle şahıslara toplamda 755 bin 816 TL ceza kesildi.

Av Koruma ve Kontrol ekipleri ile Kasımlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Kovada Gölü Milli Parkı Şefliği sorumluluk sahasında kaçak yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen ekiplerce kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 3 şahıs suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede, avcıların 8 yaşında erkek bir yaban keçisini vurdukları belirlendi. Yaban keçisi avının yasa dışı olması nedeniyle şahıslara toplamda 755 bin 816 TL ceza uygulandı. Bu cezanın 105 bin 816 TL’sinin idari, 650 bin TL’sinin ise tazminat bedeli olduğu bildirildi.