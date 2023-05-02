Denizli’de 8 yaşındaki otizm hastası Ela Aydemir’in futbola olan sevgisi görenleri hayrete düşüyor. Arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara çıkan Ela, maçlarda ter dökeceği günlerin hayaliyle yaşıyor.

Denizli’de futbola düşkünlüğü nedeniyle 1 yıl önce annesi tarafından Sultanlar Futbol Kulübü’ne yazdırılan 8 yaşındaki Ela Aydemir, diğer arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara çıkıyor. Ela, ilk 5 ay antrenörü Ahmet Özeren ve diğer kız arkadaşları ile iletişim dahi kuramadı. Antrenmanlarda ağlayan ve materyallere zarar veren Ela, beşinci ayın sonunda hocasıyla iletişim kurabildi ve bu süreçten sonra söylenenleri harfi harfiyen yerine getirmeye başladı.

Ela’nın antrenmanlardaki performansından memnun olduğunu dile getiren Antrenörü Ahmet Özeren, Ela’nın futbolu henüz tam anlayamadığı için forma giyemediğini, çözmesi durumunda ne kadar başarılı olabileceğini kendisinin de merak ettiğini söyledi. Özeren, “Ela yaklaşık 1 sene önce bize geldi. İletişime kapalı, hiç futbol ile alakası yoktu. Sadece sosyalleşmesi için biz kendisi ile ilgilendik. Aslında otizmli öğrencilere nasıl ilgileneceğimi de bilmiyorduk. Onunla beraber biz de öğrenmiş olduk. İlk geldiğinde iletişim kurmuyor; ‘Konuşmayın, dinlemek istemiyorum’ diyerek bizim materyallerimizi hep dağıtıyordu. 5 ay sonra iletişim kurmaya başlayınca çok güzel oldu. Öğrencimiz şu anda antrenmanların yıldızı durumunda. Hem atletik olarak hem bilgi olarak çok iyi durumda. Sadece futbolu çözemedi. Eğer futbolu da çözerse otizmli bir öğrenci futbolda ne kadar başarılı olur, biz de görmüş olacağız. Gerçekten ne sonuç çıkacağını biz de kestiremiyoruz” dedi.

Sümeyye Aydemir: “En büyük hayalim kızımın forma giyerek maç kazandığını görmek”

Tüm antrenmanlara katılan anne Sümeyye Aydemir’in ise en büyük hayali kızının forma giyerek maç kazandığını görmek olduğunu belirtti. Ela’nın bunu da başaracağını inandığını dile getiren Aydemir, “Ela sporu seviyor. Genelde elastik bir çocuktu zaten. Hareketli, hiperaktif bir çocuktu. Burada kız çocuklarının maç yaptığını gelip geçerken gördüm. Çok hoşuma gitti. Böylelikle Ela’yı da dahil etmek istedim. Konuştum onlarla, onlar da aralarına aldılar. Ela için çok güzel bir ortam var burada. Aile gibi, hiç kimseyi ayırt etmiyorlar. Herkesi içlerine alıyorlar. Ela’yı da aralarına aldılar. Ela ilk başta çok korktu. Ama sonra çok açıldı. Çok iyi oldu. Daha da iyi olacağını umuyorum. En büyük hayalim maç yaparak kazandığını görmek. Yani böyle bir şey olsa çok sevinirim” diye konuştu.

Ela’nın arkadaşları Fatma Nur Gökkaya ve Eylül Dağ da Ela’yı çok sevdiklerini söyleyerek, onun başarıya ulaşacağını inandıklarını söylediler.