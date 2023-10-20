Kahramanmaraş’ta 8 yaşındaki serebral palsi hastası Melek Rana Hasırcı, 6 Şubat depremlerinde yıkılan mahallelerindeki caminin tekrar yapılması için küpe almak için biriktirdiği parasını bağışladı.

Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi’nde bulunan Sümbüllüçat Camii, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkıldı. Caminin tekrar yapılması için çalışmalara başlandığını öğrenen 8 yaşındaki serebral palsi hastası Melek Rana Hasırcı, caminin tekrar yapılması için küpe almak için biriktirdiği harçlıkları görevliye teslim etti.

Sümbüllüçat Camii’nin yapılmasına öncülük eden Adil Hasırcı, "Depremde yıkılan cami için Melek’in küpe almak için biriktirdiği harçlıkları vermesine çok duygulandık. Caminin tekrar yapımına katkı sağladı .Bu düşüncesiyle bizleri çok mutlu etti. Bizler de küçük Melek adına bağış makbuzu düzenledik" dedi.