Antalya’da bisikletiyle okuldan dönen 8 yaşındaki çocuk, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayı haber alarak olay yerine gelen aile sinir krizi geçirirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Antalya’nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan çıkarak bisikletiyle evine gitmekte olan Hasan Hamza Yeşildağ (8) yol kenarında hareket halindeyken cadde üzerinden gelen ve Karadoğan Sokak istikametine dönen Mustafa T. (23) idaresindeki 48 ANC 970 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne-baba fenalık geçirdi

Küçük çocuğun kaza yaptığını duyan anne-babası ve yakınları olay yerine geldi. Bu sırada beton mikserinin sürücüsü Mustafa T. polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırılarak polis merkezine götürüldü. Oğullarının hayatını kaybettiğini öğrenen anne-babanın feryadı ise yürekleri dağladı. Sinir krizi geçiren anne babayı yakınları ve çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. "Daha kimlerin canı yanacak. İllaki benim kuzum mu gidecek” diyen acılı baba, oğlunun cenazesinin yanında diz çökerek gözyaşı döktü.

Savcılık ve Olay Yeri İnceme ekiplerinin çalışmasının ardından Hasan Hamza Yeşildağ’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Küçük çocuğun bisikleti çekiciye yüklenirken, polis ekipleri kaza nedeniyle oluşan meraklı kalabalığı uzaklaştırmakta zorluk yaşadı.