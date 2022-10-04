Adana’da doğuştan diz kapağının altından iki bacağı da olmayan 8 yaşındaki Ampute Yüzme Milli Takımı sporcusu Ömer Başar, tek hedefinin dünya şampiyonluğunu kazanmak olduğunu söyledi.

Adana’da doğuştan diz kapağının altından iki bacağı da olmayan 8 yaşındaki Ampute Yüzme Milli Takımı sporcusu Ömer Başar, tek hedefinin dünya şampiyonluğunu kazanmak olduğunu söyledi.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Solakla mahallesinde günlük tarım işlerine giderek geçimini sağlayan Nurullah Başar ile Zehra Başar çiftinin en küçük çocuğu olan 8 yaşındaki Ömer Başar, dünyaya diz kapağının altından iki bacağı olmadan geldi. Başar’ın el parmakları da 5 değil, 4 taneydi. Anne ve baba, Ömer Başar engelli olduğundan onu motive etmek için yüzme sporuna yazdırdı. Başar, kısa sürede başarı göstererek 7 yaşında Ampute Yüzme Milli Takımı’na seçildi. Başar, 2’si İstanbul, 2’si de Gaziantep’te yapılan yarışmalarda dereceye girerek madalya kazandı. Ömer Başar, Çukurova İl Gençlik Spor Müdürlüğü’nün kapalı havuzunda antrenmanlarına devam ederek dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Başarılı sporcu, tek hedefinin dünya şampiyonluğunu kazanmak olduğunu belirterek, “Yüzdüğüm için çok mutluyum. Dünya şampiyonu olmak için çalışıyorum” dedi.

Baba Nurullah Başar, oğlu dünyaya engelli geldiğinden onu motive etmek için yüzmeye başlattığını söyleyerek, “O da başarılı bir sporcu oldu. Çok sayıda madalya kazandı. Şimdi hedefi dünya şampiyonu olup ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek” diye konuştu.