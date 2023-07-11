Kahramanmaraş’ta 3 yaşındayken kaza geçirip gözlerini kaybeden 8 yaşındaki Abdullah, ailesini görmek ve akranları gibi oyunlar oynamak için tekrar görmek istiyor. Annesi de, çocuğunun görme imkanı olup olmadığı ile ilgili doktorlardan bir haber beklediğini söyledi.

Onikişubat ilçesi Çamlık Mahallesi’nde yaşayan anne Derya Kurt’un (40) 3 çocuğundan biri olan 8 yaşındaki Abdullah, 3 yaşındayken geçirdiği motor kazasından sonra görme kabiliyetini kaybetti. Gözlerinin açılması için yetkililerden yardım isteyen küçük Abdullah, büyüyünce araba kullanmak istediğini söyledi. Abdullah Kurt, "Birinci sınıfa gidiyorum. Gözlerim yüzde 1 görüyor. Gözlerim görünce ve büyüyünce araba sürmek, tır sürmek istiyorum. Bana yardım edin. Ben gözlerimin açılması için ameliyat olmak istiyorum. Gözlerim açıldığında ailemi görmek istiyorum" dedi.

Abdullah’ın 3 yaşındayken motor kazası geçirdiğini anlatan anne Derya Kurt, "Görme kabiliyetini kaybetti ve şu an yüzde 1 görüyor. Açılma imkanı varsa doktorlarımızdan yardım istiyorum. Abdullah’ın görmesini istiyorum. Konuşsun, oynasın. Çiçekleri görsün. Okuduğunu, yazdığını görsün. Kitabı hep ben okuyorum. Mesela bir şeyleri arayıp, bulamıyor. Ben bulup veriyorum ve bu duruma çok üzülüyorum. Televizyonun yanına oturuyor ve sesini dinliyor. Bana hikaye okutturuyor. Biraz oturuyor, biraz sıkılıyor. Hep kendi kendine, hep evin içerisinde. Dışarı arabalardan dolayı çıkamıyor. Bazen ’anne ben körüm, görmüyorum’ diyor. İster istemez bu durum beni çok üzüyor. Eğer imkanı varsa ameliyat olup görmesini istiyorum hayırlı bir şekilde" ifadelerini kullandı.