İstanbul’da düzenlenen 8. WT Başkanlık Kupası’nda Türk sporcular günü, 3’ü altın 14 madalya ile tamamladı.

İstanbul’da düzenlenen 8. WT Başkanlık Kupası’nda Türk sporcular günü, 3’ü altın 14 madalya ile tamamladı.

Avrupa Taekwondo Birliği ve Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda 8. WT Başkanlık Kupası kapsamında Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları’na puan veren büyükler kategorisi ile para taekwondo müsabakaları yapıldı. Türk sporcular, her iki kategoride 3 altın, 4 gümüş, 7 bronz, toplam 14 madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren büyükler kategorisinin ilk gününde erkeklerde 8 sıklette müsabakalar yapıldı. Türkiye, bu kategoride 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. 54 kiloda Görkem Polat, 58 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, 68 kiloda Ferhat Can Kavurat ve 87 kiloda Sergen Curabaz gümüş madalyanın sahibi oldu. 54 kiloda Deniz Dağdelen, 58 kiloda Enes Kaplan, 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız, 80 kiloda Hüseyin Kartal, 87 kiloda Enbiya Taha Biçer ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli bronz madalya elde etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na kota puanı veren para taekwondo müsabakalarının ikinci gününde erkeklerde 5 sıklette mücadeleler yapılırken sporcularımız 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisindeki müsabakalarda 63 kiloda Mahmut Bozteke, 70 kiloda Fatih Çelik ve +80 kiloda Mehmet Sami Saraç altın, aynı kiloda Sefer Tayyip Harputlu bronz madalya elde etti.

Organizasyonun altıncı gününde 8. WT Başkanlık Kupası kapsamında gençler kategorisi müsabakalarıyla birlikte 10. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası kapsamında para taekwondo mücadeleleri yapılacak.