8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklerin, İstanbul Basın Lansmanı da dahil tamamına katılan, çarpıcı mesajları, mangal başında Adana Kebap saplayıp pişirmesi ve halkla yakın iletişim kurması medyanın, halkın ilgi odağı haline gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gerek açılış töreninde, gerek panellerde yaptığı konuşmalarla eşsiz Adana gastronomisinin tanıtımına önemli katkı sağlıyor.

Festival Kortej Geçişi ve Açılış Mangalı Yakma Töreni’ne katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuşmalarında Adana’nın gastronomi zenginliği hakkında bilgi verdi, kentin önemli özelliklerini anlattı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen panellerin açılış konuşmasını Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’le birlikte yapan Başkan Zeydan Karalar, “Bölgesel Bir Gastronomi Destinasyonu Olabilmek İçin Yerel Yönetimlerin Rolü” konulu panelde Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş belediye başkanları ile birlikte görüş bildirdi.

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin gala yemeğine de eşi Nuray Karalar’la birlikte katıldı.

Başkan Zeydan Karalar konuşmalarının tamamını artık motto haline gelen “Adana’ya bir kez gelen artık vazgeçemez. Adana’ya gelin ciğerimi yiyin” sloganıyla bitirdi.

Adana mutfağında baskın lezzetin Adana Kebabı olduğunu ama 400’ü aşkın başka harika lezzetin de bulunduğunu hatırlatan Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

“Altın Koza Film Festivalimiz, Portakal Çiçeği Karnavalımız, Lezzet Festivalimiz ve diğer festivallerimiz Adana’mızın tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Adana’nın bereketli topraklarından çıkan kaliteli ürünler, usta ellerde işleniyor ve içine sevgi de eklenince eşsiz yemekler, lezzetler ortaya çıkıyor. Adana köklü kadim bir kent. Bu yılki; ‘Kökleriyle Adana’ teması kadim, köklü kent Adana’ya tam uygun bir tanımlama. Sayın Valimizin önderlik ettiği Adana Lezzet Festivali’nin çıtası her yıl yükseliyor. Kente gelen yerli-yabancı turist sayısı arttı ve her geçen yıl daha da artıyor. Bu yıl ilk kez yaptığımız Çukurova Tarım Zirvesi’ni çok önemsiyorum. Çünkü lezzeti tarımdan bağımsız düşünemezsiniz, iki unsuru ayıramazsınız. Adana tarih boyunca 16 kavmin yaşadığı kadim bir şehir. Şar, Anavarza, Magarsus ve daha birçok tarihi nokta, Avrupalıların kendilerinden bir şeyler bulduğu yerler.”

Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle sürdürdü: “Adana elbette sadece gastronomisiyle değil, birçok özelliğiyle eşsiz bir şehir. Denizi, gölleri, nehirleri, yaylaları, ulaşım olanakları, yılın 295 günü güneşli olan iklimi; endemik bitki çeşitliliği, sanatın birçok dalında evrensel değerde yetiştirdiği sanatçıları, sıcak insanı, hoşgörü ortamı ve tarihi ile bu kadar çok özelliği aynı anda taşıyan dünyanın ender şehirlerinden biridir.”

Başkan Zeydan Karalar, Adana Merkez Park’ta kurulan festival alanında sık sık halkla bir araya geldi, Adana Büyükşehir Belediyesi Standı ile Payhane ve Niyet Akademi stantlarını ziyaret etti, incelemelerde bulundu.