Adana’da bu yıl ’Kökleriyle Adana’ temasıyla gerçekleşen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, “Çukurova Tarım Zirvesi” ile başladı.

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali çerçevesinde Çukurova Tarım Zirvesi düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Müze Kompleksi Konferans Salonu’ndaki zirvenin açılış töreninde yaptığı konuşmada Adana’da tarım zirvesi yapmanın son derece önemli olduğunu kaydetti.

“Adana tarımın gözbebeği”

Tarım zirvesinin kendilerini heyecanlandırdığını belirten Karalar, "Adana, dünyanın en önemli üç ovasından birisinde iki güzel nehriyle tarımın gözbebeği. Tarımın dünyada çok önemli hale geldiği, bir sonraki süreçte daha önemli hale geleceği ortamda bu zirve hem çok anlamlı hem çok faydalı. Yurt dışından gelerek katkı koyan bütün misafirlere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Vali Yavuz Selim Köşger de tarımın çok ciddi bir önem arz ettiğini belirterek, "Tarım olmadan hiçbir şey olmaz. En temel ihtiyaç beslenmek. Güvenli gıdayı üretebilmek, güvenli gıdaya herkesin erişebilmesini sağlamak çok önemli" dedi.

“Adana’yı dünyanın en önemli gastronomi şehirlerinden birisi yapmak için çalışacağız"

Vali Köşger, Adana’nın tüm ülkenin ihtiyacını karşılayacak tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek, "Güvenli, erişebilir gıdayı konuşmamız lazım. Adana’nın verimli ovasından çıkan her türlü ürünü, sevgimizi katarak lezzet şölenlerine dönüştürüyoruz. Adana Lezzet Festivali de bundan doğuyor. Önce tarımın güvenliğini sağlayacağız, sonra Adana’yı dünyanın en önemli gastronomi şehirlerinden birisi yapmak için hep beraber çalışacağız" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi.