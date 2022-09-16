Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince düzenlenen 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvasında ikinci gün maçları sona erdi. Günün ilk karşılaşmasında Arkasspor, Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Arkasspor maçın setlerini 25-22, 25-22, 20-25 ve 25-21 kazandı. Günün ikinci maçında Dinamo Bükreş, Altekma’yı 3-0 yendi. Mücadelenin setleri 22-25, 21-25 ve 19-25 sonuçlandı. Turnuvanın son gününde yarın saat 14.00’te Galatasaray HDI Sigorta-Dinamo Bükreş, saat 16.30’da Arkas Spor-Altekma karşılaşmaları oynanacak.

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nda ikinci gün sona ererken, Arkasspor Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-1 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

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