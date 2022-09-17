Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen turnuvada 3 maçı da kazanan Arkasspor birinciliğe ulaştı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen turnuvada 3 maçı da kazanan Arkasspor birinciliğe ulaştı.

Efeler Ligi öncesi en önemli hazırlık turnuvası niteliği taşıyan 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvasında Arkasspor ve Altekma’nın yanı sıra Galatasaray HDI Sigorta ile Romanya’dan Dinamo Bükreş kulüpleri mücadele etti.

Daha önce Türkiye’de Arkasspor ve Ziraat Bankasında görev yapan Fernando Munoz Benitez’in çalıştırdığı ve yardımcılığını eski milli voleybolcu Gökhan Öner’in yaptığı Dinamo Bükreş’in katılımıyla turnuva bu sezon uluslararası haline geldi.

Organizasyonun üçüncü gününde Galatasaray HDI Sigorta, Dinamo Bükreş’i 3-2 yenerken, Arkasspor da Altekma’yı 3-1’lik skorla geçti.

Arkasspor’un 3 maçını da kazanarak namağlup birinci sırada tamamladığı turnuvayı Galatasaray HDI Sigorta ikinci, Dinamo Bükreş üçüncü ve Altekma dördüncü sırada tamamladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle Arkasspor’a kupası TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş tarafından verildi. Turnuvaya katılan diğer takımlara plaketlerini asbaşkanlar Gökhan Özyurtlu ile Ali Korkmaz ve yönetim kurulu üyesi Ali Gözeten takdim etti.