Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi’ndeki mücadelenin setleri 25-16, 28-26, 22-25 ve 25-23 sonuçlandı. Karşılaşma sonrası Arkas Spor’un şampiyonluk kupasını Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş verdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin düzenlediği 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası üçüncü gününde Arkas Spor, Altekma’yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

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