Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 8 suçtan aranan ve hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; özellikle hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Gülük Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda; 8 farklı suçtan aranan ve hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.E. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.E., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.