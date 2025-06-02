Samsun’un zengin mutfak kültürünü ve ot yemeklerini tanıtmak amacıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen Yöresel Ot Yemekleri Festivali, dört gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Gastronomi meraklılarının büyük ilgi gösterdiği festival, katılımcılardan tam not aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, OKA, Anadoludakiler, Samsun Turizmciler Derneği, Karadeniz Aşçılar ve Turizm Birliği ile Türkiye Aşçılar Federasyonu’nun iş birliğiyle gerçekleştirilen festival, 29 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Açılış programı Bafra ilçesine bağlı Sürmeli Köyü’nde gerçekleştirilirken, festivalin diğer günleri Çobanlı İskelesi’nde devam etti.

Ot yemekleri yarışmaları ve atölyeler ilgi gördü

Festival boyunca yöresel lezzetlerin tanıtıldığı stantlar yoğun ilgi görürken, ot yemekleri yarışmaları, mutfak atölyeleri ve gastronomi uzmanlarının katıldığı söyleşiler büyük beğeni topladı. Karadeniz mutfağının özgün tatlarının sunulduğu etkinlikte ziyaretçiler, bölgenin doğal ürünlerinden yapılan yemekleri tatma imkânı buldu.

Samsun halkı başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçilerin de yoğun katılım sağladığı festival, sosyal ve kültürel paylaşımlarıyla Samsun’un önemli kültür organizasyonlarından biri olarak hafızalara kazındı.